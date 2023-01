Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: en berne sur des perspectives ternes pour Azure information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - Microsoft lâche 4% au lendemain de la publication par le géant des logiciels de résultats certes meilleurs que ce qui était craint au titre de son deuxième trimestre comptable, mais accompagnés de perspectives moins favorables pour son activité clé de cloud Azure.



Pour rappel, le groupe a dévoilé un BPA ajusté en repli de 6% à 2,32 dollars pour des revenus de 52,7 milliards de dollars, en croissance de 7% à taux de changes constants, tirés notamment par une croissance de 38% d'Azure.



'Finalement, la croissance d'Azure a dépassé les attentes du marché (37%) et s'est avérée bien supérieure aux attentes officieuses avec les nuages noirs persistants sur le dossier Microsoft des tous derniers mois', reconnait Wedbush.



Il note toutefois que durant sa conférence, le CEO Nadella a fait part d'un ralentissement de l'environnement de la demande pour Azure depuis décembre, et indiqué tabler sur une croissance dans le bas de la fourchette des 30% pour Azure sur le trimestre en cours.





