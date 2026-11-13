Microsoft dit être "profondément désolé" pour sa panne mondiale

Microsoft a présenté vendredi ses excuses pour une panne mondiale de ses logiciels en ligne, comme Outlook, qui touche depuis la veille de nombreux utilisateurs et organisations à travers le monde ( AFP / Mladen ANTONOV )

Microsoft a présenté vendredi ses excuses pour une panne mondiale de ses logiciels en ligne, comme Outlook, qui touche depuis la veille de nombreux utilisateurs et organisations à travers le monde, tout en annonçant une "large reprise" de ses services.

"Nous sommes profondément désolés des perturbations que cet incident a causées à nos clients et partenaires. Nous savons la confiance qu'ils placent en nos services et nous prenons cette responsabilité très au sérieux", a déclaré sur X le groupe.

Les dysfonctionnements, qui ont débuté en raison d'une "charge élevée" sur les infrastructures du groupe, touchent sa messagerie Outlook, ainsi que sa plateforme de communication Teams et son assistant d'intelligence artificielle Copilot, selon le géant américain.

Ce dernier a fait état vendredi d'"une large reprise" de ses services, ajoutant que les perturbations étaient liées à "un problème technique et non pas à une cyberattaque ou à l'IA".

"Nous avons résolu le problème à l'origine et continuons à rétablir le service pour les clients et les régions touchés", a ajouté Microsoft.

En juillet 2024, une autre panne informatique, liée à la mise à jour d'un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, avait paralysé des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses autres organisations, provoquant une gigantesque pagaille à travers le monde.

Cette nouvelle panne de Microsoft s'est propagée jeudi à l'échelle mondiale, mettant hors service des produits du groupe dans au moins 74 pays et territoires sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Afrique, selon le site de suivi Downdetector.

"Chaos"

Parmi les pays concernés, la Nouvelle-Zélande a diffusé un avis indiquant que sa "capacité à recevoir des courriels a(vait) été affectée par la panne mondiale de Microsoft", touchant "également toutes les ambassades, consulats et représentations de la Nouvelle-Zélande dans le monde".

La panne mondiale de Microsoft perturbe entreprises et services ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le ministre de l'Économie du Japon, Ryosei Akazawa, a lui anticipé que cette panne aurait "un impact significatif" en raison du nombre élevé de personnes utilisant les logiciels de Microsoft concernés, dans un entretien au journal Asahi Shimbun.

Cette panne a de "graves répercussions" sur les services de santé britanniques, a affirmé Rachel Harrison, responsable des services publics au sein du syndicat GMB, soulignant cependant que "les interventions d'urgence" semblaient "épargnées".

Les conséquences affectent à la fois "les services ambulanciers et les organismes du NHS", le service de santé britannique, a-t-elle expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les personnels des services téléphoniques 111 (conseil et orientation médicale, ndlr) et 999 (appels d'urgence, ndlr) ne peuvent pas transmettre les informations concernant les patients comme ils le font habituellement, ce qui entraîne une accumulation considérable de travail en attente et risque de provoquer le chaos", a précisé la syndicaliste.

"Certaine tristesse"

Le bon fonctionnement des entreprises était aussi entravé par ces perturbations.

En Inde, des compagnies aériennes ont averti que les demandes de leurs clients pourraient ne pas leur parvenir.

L'opérateur boursier Euronext a invité les entreprises cotées sur ses marchés à le contacter si besoin par téléphone plutôt que par courriel, tout en assurant que ses opérations se déroulaient sans problème.

"L'un des problèmes majeurs est l'indisponibilité de Copilot, on prend conscience de notre dépendance à cet outil", a témoigné auprès de l'AFP Yashmit Sharma, 26 ans, qui travaille dans l'audit à Londres.

Mais si, "en apparence, on affiche une certaine tristesse", au fond "ça ne dérange pas plus que ça. C'est presque comme si on gagnait un vendredi de libre...".

En Italie, l'association de protection des consommateurs Codacons a affirmé qu'elle envisagerait une action en justice si Outlook refusait une "compensation automatique pour les citoyens et les entreprises" affectés par les perturbations.

"L'entreprise ne peut pas simplement restaurer ses systèmes et considérer le problème comme résolu : elle doit assumer la responsabilité des conséquences pour ses clients", a déclaré le groupe, notant que "même quelques heures d'interruption" pourraient entraîner des retards de livraison, des problèmes de service client et des opportunités de vente perdues.