Microsoft : dévoile un nouveau design pour Windows 10

(CercleFinance.com) - Le groupe Microsoft a dévoilé, pour célébrer le fait que Windows 10 est désormais installé sur plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde, un nouveau design pour son système d'exploitation pour ordinateur. On a ainsi pu découvrir un nouveau menu Démarrer, avec de nouvelles icônes et tuiles dynamiques. Surtout, Microsoft a levé le voile sur un nouvel explorateur de fichiers, avec des raccourcis rapides vers des espaces de stockage en ligne et des dossiers placés en favoris. Aucune date de mise à disposition de la nouvelle interface n'a été communiquée. Rien ne dit, d'ailleurs, qu'elle sortira un jour en l'état : Microsoft pourrait très bien la faire évoluer. Mais elle donne, en tout cas, une idée de la direction que souhaite prendre le groupe pour le design de Windows 10.

