Microsoft : dévoile sa nouvelle Xbox par surprise

(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé cette nuit sa console nouvelle génération, baptisée Xbox Series X, lors de la cérémonie des Games Awards.

Une annonce assez inattendue, qui met également fin au suspense concernant le look de la machine : exit le pavé relativement plat de la génération One, la Series X est plus haute que large. Elle permettra d'afficher les jeux en 4K et 60 fps, et s'annonce 4 fois plus puissante que la génération précédente.

Pour mettre la main dessus, les consommateurs devront néanmoins prendre leur mal en patience : la Xbox Series X n'est pas attendue avant Noël... 2020.