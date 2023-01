Microsoft: des analystes révisent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 14:51

(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 6% à 2,32 dollars au titre de son deuxième trimestre 2022-23, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté en diminution de 3% à 21,6 milliards.



Le géant des logiciels a vu ses revenus augmenter de 2% à 52,7 milliards de dollars (+7% à taux de changes constants), tirés par ses activités de cloud dont le chiffre d'affaires a grimpé de 22% (+29% à taux de changes constants) à 27,1 milliards.



Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Microsoft, mais avec un objectif de cours abaissé de 280 à 275 dollars, après des résultats trimestriels 'meilleurs que ce qui était craint' pour Azure, mais avec des perspectives de ralentissement pour cette activité.



Le broker réduit son attente de croissance pour l'exercice 2023 de +7,1% à +4,8% 'car la macroéconomie continue de peser sur les résultats avec des bases de comparaison difficiles et la plus faible croissance des réservations commerciales en cinq ans'.



'Malgré cela, nous continuons à considérer Microsoft comme mieux positionné que la plupart et nous sommes toujours enthousiastes au sujet du thème de la consolidation à long terme', indique toutefois Jefferies.



Wedbush reste également à 'surperformance' sur Microsoft, avec un objectif de cours ajusté de 290 à 280 dollars dans le sillage d'estimations réduites pour les exercices 2023 et 2024, après l'annonce de trimestriels et d'objectifs 'dans l'ensemble meilleurs que ce qui était craint'.



'Finalement, la croissance de 38% d'Azure à taux de changes constants a dépassé les attentes du marché (37%) et s'est avérée bien supérieure aux attentes officieuses avec les nuages noirs persistants sur le dossier Microsoft des tous derniers mois', note le broker.



Si le CEO Nadella a fait part d'un ralentissement de la demande pour Azure depuis décembre, Wedbush n'y voit pas une surprise et estime supérieur aux attentes, l'objectif d'une croissance d'Azure dans le bas de la plage des 30% pour le trimestre en cours.