Microsoft: de nouvelles 'machines virtuelles' avec Nvidia information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 15:54

(CercleFinance.com) - Microsoft a présenté lundi de nouvelles machines virtuelles équipées de processeurs Nvidia dans le cadre de l'accélération de ses activités liées à l'intelligence artificielle (IA).



Ces deux nouvelles infrastructures - qui intègrent la dernière gamme de processeurs graphiques H100 Tensor Core ainsi que la plateforme de réseau Quantum-2 InfiniBand networking - doivent permettre à ses clients de réaliser leurs charges de travail ayant trait à l'IA sous le système 'cloud' Azure.



Dans un post sur son blog d'entreprise, le géant des logiciels explique que les chercheurs en intelligence artificielle sont obligés d'avoir recours à des processeurs graphiques de plus en plus puissants afin de faire face à des charges de travail de plus en plus complexes et des modèles de plus en plus vastes.



En 2019, Microsoft et Nvidia avaient déjà collaboré sur la mise en place de ressources Azure pour supercalculateurs afin d'aider OpenAI, le propriétaire de ChatGPT, à exécuter des tâches de plus en plus compliquées dans l'IA.