Microsoft: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Microsoft grappille près de 1% en début de séance à Wall Street, sur fond de propos favorables de Wedbush qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre figurant sur sa liste des meilleures idées pour 2024, avec un objectif de cours porté de 425 à 450 dollars.



'Le titre doit encore intégrer dans ses cours ce que nous voyons comme la prochaine vague de croissance cloud et IA pour le dossier Microsoft, avec un fort avantage concurrentiel dans le cloud par rapport à Amazon et Google', estime notamment le broker.





