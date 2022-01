Microsoft: compte acheter Activision Blizzard pour 68,7 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce aujourd'hui son intention d'acquérir Activision Blizzard, spécialiste du développement de jeux et éditeur de contenu de divertissement interactif.



L'acquisition devrait sa faire au prix de 95 $ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 68,7 milliards de dollars - comprenant la trésorerie d'Activision Blizzard.



Après cette opération, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en matière de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony.



Cette acquisition accélérera la croissance de l'activité de jeu de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métaverse.



L'acquisition comprend aussi des franchises emblématiques comme 'Warcraft', 'Diablo', 'Overwatch', 'Call of Duty' et 'Candy Crush'.



Approuvée par les conseils d'administration de Microsoft et d'Activision Blizzard, l'opération devrait être conclue au cours de l'exercice 2023.