Microsoft: collaboration stratégique renouvelée avec Repsol

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique espagnol Repsol et le géant américain des logiciels Microsoft ont annoncé mardi avoir renouvelé leur collaboration stratégique initiée en 2017.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent qu'ils comptent notamment coopérer afin de développer de nouvelles solutions alimentées par l'IA dans le cadre de cet accord de long terme.



Parallèlement, Repsol fournira à Microsoft de l'énergie renouvelable en Europe, notamment pour ses opérations en Espagne.



La compagnie pétrolière prévoit par ailleurs d'étendre l'utilisation des applications 'cloud' de Microsoft en ayant de nouveau recours à la plateforme Azure.





Valeurs associées MICROSOFT 427.25 USD NASDAQ -0.15%