Microsoft: collaboration renforcée avec UBS dans le 'cloud'

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé jeudi qu'il allait étendre sa collaboration avec Microsoft par le biais d'un partenariat destiné à accélérer l'adoption des technologies 'cloud' au cours des cinq prochaines années.



Au terme du projet, le spécialiste suisse de la gestion de fortune prévoit de faire migrer plus de 50% de ses applications, dont certaines charges de travail considérées comme 'critiques', sur Microsoft Azure, qui est déjà sa plateforme de 'cloud' privilégiée.



En 2018, lorsqu'UBS avait dévoilé sa stratégie dans le 'cloud' et officialisé sa collaboration avec Microsoft, le groupe s'était donné comme objectif de faire migrer un tiers de ses applications sur le 'cloud' dans un délai de quatre ans, une performance qui avait finalement été atteinte en moins de trois ans, à savoir dès février 2021.



Dans leur communiqué commun, UBS et Microsoft manifestent également l'intention de développer ensemble des produits et des services permettant de répondre à la demande en outils numériques des clients du secteur bancaire et financier.





