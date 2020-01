Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : collaboration étendue avec Luxoft Cercle Finance • 02/01/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Microsoft annonce étendre sa collaboration avec la société suisse de logiciels Luxoft pour y intégrer les véhicules connectés, en plus des domaines dans lesquels ils coopèrent déjà comme les produits de serveurs. Luxoft s'appuiera sur la plateforme du géant informatique pour permettre aux constructeurs automobiles d'offrir par exemple des diagnostics de véhicules avancés, de l'accès ou de la réparation à distance ou encore de la maintenance préventive.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.84%