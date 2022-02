Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: collaboration dans la cyberdéfense avec Orange information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 17:36

(CercleFinance.com) - Orange Cyberdefense a annoncé aujourd'hui étendre sa collaboration avec Microsoft afin d'offrir à ses clients une meilleure visibilité sur leur sécurité informatique.



Concrètement, Orange Cyberdefense annonce son adhésion à la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), soit un écosystème de fournisseurs de logiciels indépendants et de services de sécurité managés.



' Grâce à cette collaboration il est plus simple pour nos clients de surveiller les environnements cloud et hybrides et de stopper les menaces avant qu'elles ne causent des dommages ', assure Orange.



Les entreprises pourront notamment bénéficier de cette collaboration via les services de détection et de réponse managés d'Orange Cyberdefense basés sur Microsoft Sentinel.