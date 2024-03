Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: collaboration avec Nucor et Google dans l'énergie information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le sidérurgiste américain Nucor a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec les géants technologiques Google et Microsoft afin de mettre au point de nouveaux systèmes avancés pour l'électricité propre.



Les trois partenaires expliquent vouloir développer de nouveaux modèles dans des domaines tels que les projets nucléaires avancés, les centrales géothermiques de nouvelle génération, l'hydrogène vert ou encore le stockage d'énergie de longue durée (LDES).



Nucor, Google et Microsoft soulignent que l'émergence de nouvelles technologies est une condition nécessaire à la décarbonation des réseaux électriques face à la croissance de la demande pour les énergies vertes.



Dans un premier temps, leur démarche consistera à adresser des demandes d'informations dans diverses régions des Etats-Unis, avec l'objectif de se rapprocher de potentiels fournisseurs, investisseurs et clients.



Le lancement effectif des premiers projets est attendu pour le début de la prochaine décennie.





