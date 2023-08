Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: collaboration avec Engie dans le solaire aux USA 14/08/2023

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec Microsoft aux Etats-Unis sur le développement de deux projets solaires communautaires destinés à fournir de l'électricité propre et bon marché aux populations les plus exclues.



Au terme du partenariat, le groupe français va construire et exploiter deux parcs solaires dans l'Illinois devant afficher une capacité totale de 4,75 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 1000 foyers américains.



Engie et Microsoft prévoient de collaborer, dans le cadre du programme, avec Solstice, un spécialiste de la gestion de projets communautaires en matière d'énergies renouvelables.



La construction des deux projets basés à Lena et dans le sud de l'Illinois sera conduite par les équipes d'Engie basées à Chicago, avec un début des travaux prévu d'ici à la fin de l'année.