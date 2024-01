Microsoft : Bruxelles va examiner son investissement dans OpenAI

(AOF) - La Commission européenne a indiqué qu'elle vérifiait si l'investissement de Microsoft dans OpenAI, créateur de l’agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle, ChatGPT, pouvait faire l'objet d'un examen au titre du règlement communautaire sur les concentrations. La Commission européenne a par ailleurs lancé aujourd'hui deux appels à contributions sur la concurrence dans les mondes virtuels et l'intelligence artificielle générative et a envoyé des demandes d'informations à plusieurs grands acteurs du numérique.

"Il est essentiel que ces nouveaux marchés restent compétitifs et que rien n'entrave la croissance des entreprises et la fourniture des produits les meilleurs et les plus innovants aux consommateurs", a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Avant d'ajouter : "Nous invitons les entreprises et les experts à nous faire part de tout problème de concurrence qu'ils pourraient percevoir dans ces secteurs, tout en surveillant de près les partenariats en matière d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'ils ne faussent pas indûment la dynamique du marché".

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs réponses aux appels à contributions avant le 11 mars 2024.

En outre, la Commission européenne se penche sur certains accords conclus entre de grands acteurs du marché numérique et des développeurs et fournisseurs d'IA générative. La Commission européenne étudie l'impact de ces partenariats sur la dynamique du marché.

