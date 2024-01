Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: Bruxelles va examiner le partenariat avec OpenAI information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - La Commission européenne (CE) a annoncé mardi qu'elle allait examiner l'investissement réalisé par Microsoft dans OpenAI afin de s'assurer qu'il respectait le règlement de l'Union européenne sur les concentrations.



Cette annonce intervient alors que Bruxelles vient aujourd'hui de lancer une consultation publique sur l'état de la concurrence au sein des marchés des mondes virtuels et de l'intelligence artificielle générative.



La Commission, qui a déjà envoyé des demandes de renseignements à plusieurs géants de la technologie, cherche à savoir dans quelle mesure la mise en place d'une législation sur la concurrence pourrait contribuer à garantir que ces nouveaux marchés restent compétitifs.



'Les mondes virtuels et l'IA générative se développent rapidement', a rappelé Margrehte Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence.



'Il est essentiel que ces nouveaux marchés restent compétitifs et que rien ne vienne entraver la croissance des entreprises et la fourniture des produits les plus performants et les plus innovants aux consommateurs', a-t-elle ajouté.



La consultation publique a pour but de recueillir les avis des parties prenantes, qui auront jusqu'au faire part de leurs commentaires avant le 11 mars.



Microsoft avait annoncé en début d'année la signature d'un nouveau partenariat de long terme avec OpenAI, propriétaire de la plateforme ChatGPT, à travers un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars.





