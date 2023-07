Microsoft: Bruxelles ouvre une enquête sur Teams information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur de possibles pratiques anticoncurrentielles menées par Microsoft concernant son logiciel de communication et de collaboration Teams.



Dans un communiqué, Bruxelles dit vouloir déterminer si le géant technologique américain a enfreint les règles de concurrence de l'UE en liant ou en regroupant le produit avec ses suites bureautiques très populaires 'Office 365' et 'Microsoft 365'.



La Commission craint en particulier que Microsoft n'accorde à Teams un avantage en matière de distribution en ne donnant pas le choix aux consommateurs et en limitant l'interopérabilité entre ses suites professionnelles et les offres des concurrents.



L'ouverture de cette enquête intervient alors que Slack Technologies avait déposé plainte contre Microsoft en 2020, accusant ce dernier de regrouper illégalement Teams à ses suites dominantes.



Par ailleurs, la pandémie de coronavirus a accéléré le passage au télétravail et favorisé l'usage de logiciels collaboratifs tels que Teams, explique l'exécutif européen.



'Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe', a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



'Nous devons donc veiller à ce que les marchés de ces produits restent concurrentiels et à ce que les entreprises soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins', a justifié la commissaire.