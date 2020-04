Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 30/04/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mercredi soir, au titre de son troisième trimestre 2019-20, un bénéfice net en hausse de 22% à 10,8 milliards de dollars, soit un BPA de 1,40 dollar, là où les analystes attendaient en moyenne 12 cents de moins. Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Washington) a augmenté de 15% à 35 milliards de dollars, avec en particulier une progression de 39% des revenus du cloud commercial, pour atteindre 13,3 milliards. Microsoft n'a observé qu'un impact minimal du Covid-19 sur ses revenus de la période, soulignant que s'il a souffert de contraintes d'approvisionnement en Chine, certaines de ses activités ont profité du développement du télétravail et de l'apprentissage à distance.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +4.49%