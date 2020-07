Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mercredi soir, au titre de son quatrième trimestre 2019-20, un bénéfice net en hausse (non GAAP) de 5% à 11,2 milliards de dollars, soit un BPA de 1,46 dollar, là où les analystes attendaient en moyenne huit cents de moins. Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) a augmenté de 13% à 38 milliards de dollars, avec notamment une augmentation de la demande en cloud du fait du développement du télétravail dans le contexte de crise sanitaire. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Microsoft a ainsi réalisé un bénéfice net en croissance (non GAAP) de 20% à 44,3 milliards de dollars, soit 5,76 dollars par action, pour des revenus en progression de 14% à 143 milliards.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.44%