Microsoft: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 15:37

(CercleFinance.com) - Microsoft gagne 4% en début de séance à Wall Street, malgré la publication mardi soir d'un BPA de 2,23 dollars au titre de son dernier trimestre 2021-22, en hausse de 3% (+8% à changes constants), mais manquant de quelques cents le consensus.



En croissance de 12% (+16% à changes constants) à 51,9 milliards, les revenus du géant informatique sont aussi ressortis un peu inférieurs aux attentes, ce que Wedbush attribue 'largement aux problèmes de changes et aux fermetures en Chine'.



'Les principaux paramètres sous-jacents autour des commandes cloud et commerciales se sont montrées solides et concentreront l'attention', juge néanmoins le broker, qui pointe aussi des perspectives 'vigoureuses' affichées par Microsoft pour son exercice 2022-23.