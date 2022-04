Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: bénéfice net de 16,7 Mds$ au 1er trimestre 27/04/2022

(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé hier soir ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) se sont élevés à 49,4 milliards de dollars et ont augmenté de 18%.



Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 20,4 milliards de dollars en hausse de 19% et le bénéfice net ressort à 16,7 milliards de dollars en progression de 8 %. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 2,22 $ et a augmenté de 9 %.



' L'engagement continu des clients envers notre plate-forme cloud et la solide exécution des ventes ont entraîné une croissance des commandes meilleure que prévu de 28 % et un chiffre d'affaires Microsoft Cloud de 23,4 milliards de dollars, en hausse de 32 % d'une année sur l'autre ', a déclaré Amy Hood, vice-présidente exécutive et directrice financière de Microsoft.