Microsoft : avertissement lancé à cause du coronavirus

(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé mercredi soir ne plus s'attendre à atteindre son objectif pour son segment 'more personal computing' pour son troisième trimestre comptable, à savoir des revenus entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars.

Le géant informatique met en avant l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine. 'Si nous observons une demande pour Windows conforme à nos attentes, la chaine logistique revient à la normale plus lentement que ce que nous anticipions', explique-t-il.

Microsoft ajoute qu'il 'agira pour assurer la santé et la sécurité de ses employés, clients et partenaires durant cette période difficile' et continuera de 'travailler avec les autorités de santé pour apporter une assistance supplémentaire'.