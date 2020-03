Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : avec le COVID-19, Edge est mis en stand-by Cercle Finance • 23/03/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Le groupe Microsoft a annoncé ce week-end la suspension de la version 81 de son navigateur Edge dans le canal stable, en raison de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur ses équipes. Des mises à jour de sécurité continueront cependant d'être publiées pour la version 80 du navigateur Internet. Microsoft n'est pas le seul géant du net impacté par le COVID-19. Google a en effet annoncé, également, prioriser les mises à jour de sécurité pour Google Chrome, au détriment des sorties de versions majeures.

