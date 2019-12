Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : avec Ericsson pour les véhicules connectés Cercle Finance • 19/12/2019 à 12:55









(CercleFinance.com) - Ericsson et Microsoft annoncent ce jour rassembler leur expertise en matière de véhicules connectés, dans le but de développer une 'solution intégrée'. Le groupe suédois va ainsi construire son offre cloud pour véhicules connectés via la plateforme Microsoft Azure. Cette solution intégrée devrait permettre aux constructeurs automobiles de déployer des services tels que la gestion de flotte, les mises à jour logicielles et les services de sécurité connectés.

