Microsoft : associé à Total pour la neutralité carbone

(CercleFinance.com) - Total et Microsoft annoncent s'être engagés à collaborer sur un horizon pluriannuel, 'en tant que partenaires stratégiques afin de faire avancer la transformation digitale et de promouvoir la transition vers la neutralité carbone'. Dans ce cadre, le groupe énergétique a notamment décidé d'utiliser la puissance d'Azure dans les projets de transformation digitale, d'enrichir son environnement de travail existant reposant sur Microsoft Office 365 et d'explorer la valeur de la Power Platform. Par ailleurs, via sa filiale Saft, il va soutenir Microsoft dans l'élaboration d'une feuille de route à long terme pour supprimer le diesel de ses opérations, en commençant par évaluer la pertinence de diverses technologies en matière d'énergie de secours sur site.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.58%