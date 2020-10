Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : annonce une collaboration avec Cooler Screens Cercle Finance • 29/10/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Microsoft et Cooler Screens ont annoncé aujourd'hui une collaboration pluriannuelle entre les deux sociétés, visant à apporter une expérience numérique immersive au sein des points de vente physiques. Cooler Screens propose par exemple de remplacer les portes de glacières traditionnelles par des écrans intelligents haute résolution activés pour l'IoT. 'Nous sommes ravis de collaborer avec un leader du secteur comme Microsoft pour stimuler l'innovation dans le commerce de détail et créer la plus grande plate-forme multimédia numérique en magasin au monde', a commenté Greg Wasson, co-fondateur et président de Cooler Screens.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.92%