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Microsoft annonce que tous ses services ont été rétablis après une panne mondiale
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 07:49

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Microsoft MSFT.O a annoncé samedi que les services avaient été entièrement rétablis sur Teams, Outlook, Copilot et d’autres applications, mettant ainsi fin à une panne mondiale qui a paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations pendant plus de 24 heures.

“Nous avons mené à bien nos efforts pour résoudre le problème à l'origine de l'incident et avons rétabli le service pour les clients et les régions encore touchés”, a indiqué la société sur X.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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