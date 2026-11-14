Microsoft annonce que tous ses services ont été rétablis après une panne mondiale

Microsoft MSFT.O a annoncé samedi que les services avaient été entièrement rétablis sur Teams, Outlook, Copilot et d’autres applications, mettant ainsi fin à une panne mondiale qui a paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations pendant plus de 24 heures.

“Nous avons mené à bien nos efforts pour résoudre le problème à l'origine de l'incident et avons rétabli le service pour les clients et les régions encore touchés”, a indiqué la société sur X.