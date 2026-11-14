Microsoft affirme que les services concernés ont été entièrement rétablis

Microsoft MSFT.O a annoncé vendredi que les services avaient été entièrement rétablis sur Teams, Outlook, Copilot et d’autres applications, mettant ainsi fin à une panne mondiale qui a paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations pendant plus de 24 heures.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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