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Microsoft affirme que les services concernés ont été entièrement rétablis
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 05:15

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Microsoft MSFT.O a annoncé vendredi que les services avaient été entièrement rétablis sur Teams, Outlook, Copilot et d’autres applications, mettant ainsi fin à une panne mondiale qui a paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations pendant plus de 24 heures.

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