Microsoft : acquisition d'un spécialiste de l'industrie

(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé mardi l'acquisition du Marsden Group, un spécialiste de l'innovation industrielle et des solutions de prototypage rapide. Le géant des logiciels explique que l'opération va lui permettre de renforcer son offre en matière d'expérimentation et de développement industriel, qui passe actuellement par ses services d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. 'L'opportunité qui se présente dans les infrastructures, la fabrication et les ressources est énorme', indique Microsoft, pour lequel le rythme du changement numérique dans le secteur manufacturier est appelé à s'accélérer. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

