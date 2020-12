Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : achète la plateforme de e-sport smash.gg Cercle Finance • 03/12/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - Microsoft achète smash.gg, une plateforme de e-sport conçue pour les organisateurs de tournois amateurs et professionnels, a annoncé cette dernière ce jeudi. Dans une brève déclaration publiée sur son site Web, Smash.gg a déclaré qu'il continuerait à être une plate-forme en libre-service disponible pour les organisateurs de tournois de toutes les communautés de jeux. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.39%