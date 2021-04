Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : accord pour l'acquisition de Nuance Cercle Finance • 12/04/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un accord définitif pour acquérir Nuance Communications pour 56 dollars par action, soit une prime de 23% sur le cours de clôture de vendredi, dans le cadre d'une transaction valorisée à 19,7 milliards de dollars, incluant la dette nette. 'L'acquisition combinera des solutions et une expertise pour offrir de nouvelles capacités en matière de cloud et d'IA dans les secteurs de la santé et d'autres industries', explique-t-il, soulignant que les solutions Nuance sont utilisées dans 77% des hôpitaux américains. L'opération, qui devrait se conclure d'ici la fin de l'année civile, est soumise à l'approbation des actionnaires de Nuance, à la satisfaction de certaines approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.28%