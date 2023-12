Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: accord avec SLB et NL autour du stockage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - SLB et Northern Lights Joint Venture (NL) ont annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Microsoft afin d'optimiser les flux de travail intégrés basés sur le cloud pour l'exploitation de Northern Lights, un fournisseur de transport et de stockage du CO2.



La collaboration contribuera au développement de solutions numériques évolutives et rentables pour l'industrie émergente du CSC (capture et stockage du carbone).



' Les flux de travail numériques sont un élément clé pour gérer avec succès le CO2 tout au long de la chaîne de valeur, du point de captage au stockage permanent. Northern Lights est très heureuse de s'associer à des entreprises technologiques leaders du secteur, SLB et Microsoft, pour le développement de solutions numériques CCS ', a déclaré Børre Jacobsen, directeur général de Northern Lights.



' En moins de trois décennies, le CSC devra être multiplié par 100 à 200 pour avoir l'impact attendu sur les ambitions mondiales de zéro émission nette et les solutions numériques auront un rôle clé à jouer', a déclaré en substance Trygve Randen, vice-président principal des produits et solutions numériques chez SLB.





