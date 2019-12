Microsoft : a tourné la page Windows Phone 8.1

(CercleFinance.com) - Comme prévu, le groupe Microsoft a fermé ce lundi le Windows Phone Store pour la version 8.1 de son système d'exploitation mobile.

Le géant américain avait déjà supprimé la possibilité, pour les développeurs, de soumettre de nouvelles applications sur ce magasin d'applications depuis plus d'un an. Cela faisait depuis l'été 2017 qu'il n'était plus officiellement supporté.

Le système d'exploitation pour smartphone made in Microsoft se dirige donc vers une disparition progressive, mais néanmoins totale. Rappelons que depuis le 10 décembre, la dernière version, Windows 10 Mobile, n'est plus supportée non plus.