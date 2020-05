Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : a dévoilé une nouvelle Surface Go Cercle Finance • 07/05/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Le groupe Microsoft a levé le voile hier soir sur une nouvelle Surface Go, son ultra-portable d'entrée de gamme dédié à la bureautique. La Surface Go 2 se distingue du modèle précédent par un écran légèrement plus grand (10,5 pouces contre 10 pouces) et une plus grande puissance. Deux processeurs sont proposés : un Intel Pentium Gold 4425Y et un Intel Core m3. Les prix démarrent à 459 euros pour la version WiFi et 829 euros pour la version 4G.

