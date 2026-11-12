Microsoft 365 et Outlook sont hors service pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

Microsoft 365, Outlook et Teams ont connu une panne jeudi pour des milliers d’utilisateurs américains, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com. Cette perturbation a également touché les connecteurs utilisés par les services d’IA d’OpenAI et d’Anthropic.

À 14 h 07 (heure de la côte Est), plus de 97 000 incidents signalant des problèmes avec Outlook avaient été recensés, selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports d’état provenant de plusieurs sources. Le nombre réel d’utilisateurs affectés peut varier.

Downdetector a également enregistré plus de 38 000 signalements d’utilisateurs concernant des problèmes avec Microsoft 365 et environ 4 500 signalements d’utilisateurs rencontrant des difficultés pour accéder à Teams.

“Nous explorons activement toutes les pistes pour limiter l’impact”, a déclaré Microsoft dans un communiqué.

Son équipe a suspendu tous les déploiements, détourne le trafic supplémentaire hors de l’infrastructure affectée et redémarre les serveurs concernés afin de les remettre en service, a ajouté la société.

Microsoft avait indiqué plus tôt dans la journée avoir résolu une perturbation de Teams affectant les utilisateurs en Amérique du Nord et que le problème avait été entièrement résolu. La société a ensuite précisé que le problème pouvait également affecter la connectivité au service Microsoft 365 pour les utilisateurs d’autres régions.

OpenAI a déclaré enquêter sur un problème lié aux connecteurs Microsoft, dans le cadre duquel les nouvelles connexions pourraient être interrompues et les outils ne fonctionneraient pas comme prévu.

Anthropic a indiqué avoir identifié un problème chez un fournisseur en amont affectant son connecteur Microsoft 365.