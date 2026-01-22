Microsoft 365 en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La suite de logiciels de productivité de Microsoft MSFT.O était en panne pour des milliers d'utilisateurs jeudi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Plus de 13 100 personnes ont signalé des problèmes avec Microsoft 365, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs signalées par les utilisateurs sur sa plateforme.

Microsoft 365 enquêtait sur un problème potentiel affectant plusieurs services, ayant identifié une partie de l'infrastructure du service en Amérique du Nord qui ne traite pas le trafic comme prévu, a indiqué la société sur sa page d'état sur X.

Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut différer de celui indiqué sur Downdetector, car ces rapports sont soumis par les utilisateurs.