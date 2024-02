Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: 3,2 milliards d'euros investis en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé jeudi vouloir investir 3,2 milliards d'euros en Allemagne au cours des deux prochaines années afin de doubler ses infrastructures dans l'IA ainsi que ses capacités dans le 'cloud'.



Cet investissement - le plus important réalisé par le groupe informatique en 40 ans de présence dans le pays - vise également à former plus de 1,2 million de personnes aux métiers du numérique d'ici à la fin 2025.



'Nous constatons une demande croissante pour les applications liées à l'IA dans des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, l'automobile, les services financiers, les produits pharmaceutiques, les sciences de la vie et la technologie médicale', a expliqué Brad Smith, vice-président de Microsoft.



Le chancelier Olaf Scholz a, lui, évoqué 'une très bonne nouvelle pour l'Allemagne' illustrant la confiance des investisseurs.



Microsoft précise que ses projets prévoient l'utilisation à 100% d'énergies renouvelables, y compris pour ses centres de données.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -1.22%