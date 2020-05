Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : 1,5 milliards de dollars investis en Italie Cercle Finance • 08/05/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé vendredi qu'il allait consacrer un investissement de 1,5 milliards de dollars sur cinq ans en Italie, un projet qui prévoit notamment la construction de son premier centre de données dans le pays. L'objectif, explique le géant américain des logiciels, est de proposer des services 'cloud' au niveau local, de favoriser l'apprentissage digital et de fournir aux PME un accès à des 'hubs' d'intelligence artificielle. Microsoft en a profité pour annoncer une extension de son partenariat technologique avec Poste Italiane, le service postal italien. Microsoft dit compter de nombreux clients en Italie, parmi lesquels le fabricant de pâtes Barilla, le groupe pétrolier Eni, l'assureur Generali ou le fabricant de lunettes Luxottica

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.35%