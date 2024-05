Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: Thierry Létoffé passe sous les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Thierry Létoffé a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 mai, directement et par l'intermédiaire de CSTL Finance qu'il contrôle, le seuil de 10% des droits de vote de Micropole, au résultat d'une perte de droit de vote double.



Le déclarant, directeur général délégué (deputy CEO) de Micropole, a précisé détenir directement et indirectement, 2.544.614 actions Micropole représentant 8,75% du capital et 9,76% des droits de vote de cette société de services informatiques.





Valeurs associées MICROPOLE Euronext Paris +1.94%