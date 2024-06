Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 17:02









(CercleFinance.com) - Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de la SAS Talan Holding -contrôlée par la société TowerBrook-, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Micropole.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 3,12 euros, la totalité des 22.593.314 actions Micropole qu'il ne détient pas, représentant 77,67% du capital de cette société de services informatiques.



Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, l'initiateur a l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les titres non présentés à l'offre.





