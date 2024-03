Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Société Générale, agissant pour le compte de la SAS Miramar Holding -détenue par Sébastian Lombardo à hauteur de 37% du capital et des droits de vote-, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat visant les actions Micropole.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 1,50 euro, la totalité des 29.087.869 actions qu'il ne détient pas représentant 100% du capital. Il bénéficie d'ores et déjà d'engagements d'apports des actions détenues par Nextstage AM et Dorval AM.



L'offre sera caduque si, à la clôture, l'initiateur ne détient pas plus de 50% du capital ou des droits de vote. Il n'envisage pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. La cotation des actions demeure suspendue ce jour et reprendra le 26 mars.





