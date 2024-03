Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: le conseil juge l'offre de Miramar 'hostile' information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Le groupe de conseil en technologie Micropole a jugé mercredi que le projet d'offre publique d'achat déposé par Miramar Holding était 'hostile' et qu'elle n'exprimait pas la pleine valeur de la société.



Dans un communiqué, le spécialiste de la transformation des entreprises par les données ('data') indique que son conseil d'administration s'est réuni hier soir afin de discuter des suites à donner au projet d'offre.



Ses membres ont considéré, à l'unanimité, que l'offre ne reposait sur aucun projet industriel étayé et catégoriquement rejeté la présentation faite des performances et de la stratégie de la société.



Le conseil a réaffirmé en conséquence sa confiance dans la stratégie du groupe et a décidé d'explorer des solutions alternatives 'dans le meilleur intérêt des parties prenantes'.



A ce titre, Micropole dit avoir d'ores et déjà engagé des discussions avec des investisseurs.



Son conseil dénonce par ailleurs la 'déstabilisation' générée par cette offre inamicale et les nombreuses sollicitations directes effectuées par Sebastian Lombardo, le président de Miramar, auprès des salariés via LinkedIn.



'Si cette annonce n'est pas totalement une surprise, elle acte la bataille boursière à venir pour prendre le contrôle de Micropole', réagissent les analystes d'Invest Securities ce matin.



Sebastian Lombardo a notamment été le président de la société de services informatiques française Valtech pendant plus de 10 ans.



Après avoir bondi de plus de 45% hier, l'action Micropole cotée à la Bourse de Paris ralentissait l'allure et ne progressait que de 1,3% mercredi dans les premiers échanges.





