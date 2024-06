Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: l'OPAS démarre ce lundi information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Micropole, déposée par Société Générale pour le compte de la SAS Miramar Holding, sera ouverte du 3 juin au 5 juillet inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 1,50 euro, la totalité des 27.870.868 actions qu'il ne détient pas, étant précisé qu'il bénéficie d'engagements d'apports des actions détenues par Nextstage AM et Dorval AM.



L'offre sera caduque si, à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. Il n'envisage pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.





Valeurs associées MICROPOLE 3.01 EUR Euronext Paris -0.99%