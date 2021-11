Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micropole : hausse de 8% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - Micropole annonce pour le troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 28,9 millions d'euros, en hausse de 15,7% (+15,9% à périmètre et taux de change constants), soit 89,3 millions sur les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 7,9% (+8,6% en organique). Si le groupe de services informatiques enregistre une hausse des TJM et TACE, de 3,9% et 5,3% respectivement par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente, il note également une vive tension sur les ressources liée à la forte reprise de l'activité. Estimant que la tendance constatée au cours du troisième trimestre devrait se confirmer au quatrième trimestre, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme notamment en termes d'amélioration de sa rentabilité.

Valeurs associées MICROPOLE Euronext Paris -0.77%