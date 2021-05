Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micropole : décroissance de 3,6% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 13/05/2021 à 07:57









(CercleFinance.com) - La société de services informatiques Micropole indique avoir réalisé sur le premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 29,9 millions d'euros, en décroissance de 3,6% (-3,5% à périmètre et taux de change constants). 'La baisse constatée résulte principalement d'un effet de base défavorable. Cette évolution du chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021 confirme un retour progressif vers la croissance', estime-t-elle toutefois. Dans cette période encore incertaine, Micropole déclare 'maintenir ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et rester confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le groupe'.

Valeurs associées MICROPOLE Euronext Paris -2.71%