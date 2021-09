Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micropole : dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Micropole gagne 4% au lendemain de la publication par la société informatique d'un résultat net des activités poursuivies positif à 2,2 millions d'euros sur les six premiers mois de 2021, contre 0,5 million au titre du premier semestre précédent. Sa marge opérationnelle courante s'est améliorée de 1,5 point à 5%, portée par une augmentation de 5% du chiffre d'affaires à 60,4 millions d'euros (+6% à périmètre et taux de change constant) avec notamment une accélération des activités internationales. Dans cette période encore en partie incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le groupe.

Valeurs associées MICROPOLE Euronext Paris +2.16%