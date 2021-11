Micropole : croissance interne de 15,9% au troisième trimestre

(AOF) - Micropole a réalisé sur le troisième trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 28,9 millions d’euros en hausse de 15,7%. Le groupe international de conseil et technologies innovantes a enregistré une croissance de 15,9% à périmètre et taux de change constants. En France, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 11% sur le trimestre (14,8% à périmètre constant). La croissance sur ce trimestre est de 19,9% en Suisse à taux de change constant.

Le Benelux poursuit une très bonne dynamique de croissance à 30,7%. La progression a atteint 13,5% à périmètre constant, c'est-à-dire hors acquisition de Tomorrow Services au Luxembourg en avril 2021.

Si le groupe enregistre une hausse des taux journalier moyen et taux d'activité congés exclus, respectivement en progression de 3,9% et de 5,3% par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente, il note également une vive tension sur les ressources (reprise du turnover et difficultés de recrutement) liée à la forte reprise de l'activité.

Micropole précise adapter en conséquence son dispositif de recrutement, sa gestion des ressources humaines et fait appel à la sous-traitance lorsque nécessaire pour faire face à cette nouvelle situation.

Le groupe informatique s'attend à ce que la tendance constatée au cours du troisième trimestre se confirme au quatrième. Micropole a maintenu ses ambitions à moyen terme notamment en termes d'amélioration de sa rentabilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation. Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.