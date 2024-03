Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: cotation suspendue pour une possible OPA information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Micropole annonce qu'il demandera à Euronext la suspension de son cours ce lundi avant bourse, et ce jusqu'à nouvel ordre, son PDG Christian Poyau ayant été informé vendredi soir du dépôt imminent d'une offre publique, éventuellement dès lundi.



Le conseil d'administration de Micropole s'est en conséquence réuni ce dimanche et a pris acte de cette approche non sollicitée qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion préalable. Il a réitéré à l'unanimité sa confiance dans la stratégie du groupe informatique.



Le conseil 'examinera le projet d'offre et le cas échéant tout projet alternatif, conformément à la loi, et défendra avec vigueur l'intérêt social de Micropole et les meilleurs intérêts de ses salariés, de ses clients, de ses actionnaires et des parties prenantes'.





