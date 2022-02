Micropole affiche une croissance interne de 17% au quatrième trimestre

(AOF) - Micropole a annoncé avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2021, un chiffre d'affaires de 122,5 millions d'euros, en croissance de 10,3 % (+10,7 % à périmètre et taux de change constants). Sur le quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 32,8 millions d'euros, en progression de 17,4 % (17 % à périmètre et taux de change constants).

" Après un mois de janvier perturbé, le début d'année est dynamique avec une demande soutenue " a précisé le groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data, Cloud et Digital à propos de ses perspectives.

La tension sur les ressources continue cependant à s'accroitre de manière significative et pourrait donc affecter la capacité du groupe à maintenir le rythme de croissance atteint au dernier trimestre 2021.

Dans ce contexte, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier d'amélioration progressive de sa rentabilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.