Micron Technology: en perte au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Micron Technology a publié mercredi soir une perte nette non-GAAP de 1,18 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, soit 1,07 dollar par action, à comparer à un BPA ajusté de 1,45 dollar engrangé un an auparavant.



Le fabricant de semi-conducteurs a enregistré une marge brute ajustée négative de -9,1%, à comparer à +40,3% sur le quatrième trimestre 2021-22, pour des revenus en chute de près de 40% à 4,01 milliards de dollars.



Pour son premier trimestre 2023-24, Micron anticipe une perte par action de 1,07 dollar, à plus ou moins sept cents, une marge brute de -4%, à plus ou moins deux points de pourcentage, et des revenus de 4,4 milliards, à plus ou moins 200 millions.





Valeurs associées MICRON TECHNOLOG NASDAQ -6.17%